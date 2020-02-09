Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Keşan'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:36 Kaynak: AA
Keşan'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan Ü.G ile 9 suç kaydı ve aranması bulunan S.I. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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