Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Keşan'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.

Keşan'da aranmaları bulunan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Keşan'da haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan Ü.G ile 9 suç kaydı ve aranması bulunan S.I. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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