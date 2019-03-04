Keşan'da Aranması Bulunan Kişi Kimlik Kontrolünde Yakalandı

Keşan'da 6 suçtan aranması bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan'da 6 suçtan aranması bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörüker Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.



Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan incelemede şüphelinin Tekirdağ ve Çorlu asliye ceza mahkemelerince "silahlı tehdit", "tehdit", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan C.Ç. olduğu tespit edildi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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