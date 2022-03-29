Keşan'da arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
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Keşan'da arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı

29.03.2022 15:15
Keşan'da arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin destekleriyle Keşan'da arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin destekleriyle Keşan'da arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım ile Edirne İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu'nun katıldığı törenle üreticilere "besleme şekeri" verildi.

Altınordu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binası yanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şeker fiyatlarının yükseldiği dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının teşviki, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğinin de girişimleri neticesinde arıcılara uygun fiyata şeker dağıtımı yapıldığını söyledi.

Altınordu, "Bu dağıtım sonucu üreticilerimiz, üretime çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu katkı neticesinde, üretimimiz daha rahat koşullarda gerçekleştirilecek. Bu anlamda bu dağıtıma katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği yöneticilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Bölgede arıcılık yapan Kenan Altın da başta Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bize bu zor dönemde, bu imkanı sağlayarak üretimimize katkıda bulunan Bakanımıza teşekkür ederiz. Bu dağıtım, piyasanın sıkıntılı olduğu dönemde Türkiye'deki bal ve arı üretimine son derece faydası olacaktır." diye konuştu.

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Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye, Tarım, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da arıcılara 'besleme şekeri' dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
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