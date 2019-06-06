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Keşan'da asayiş uygulaması

1 saat önce

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler ilçede asayiş uygulaması yaptı.

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Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler ilçede asayiş uygulaması yaptı.
Alınan bilgiye göre, yunus timleri ve mahalle bekçileri çalıntı, plakasız motosiklet, arası bulunan zanlı ve uyuşturucuyla mücadeleye karşı ramazan bayramında da çalışmalarına devam etti.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta çeşitli suçlardan araması bulunan Ç.Ö. yakalandı. Şüphelinin üzerindeki kuru sıkı tabancaya el konuldu.
Yunus timleri şüphe üzerine aradıkları A.G'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. A.G, gözaltına alındı.
Öte yandan, bekçilerin yardımıyla Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta hırsızlık suçundan aranan S.H. yakalandı.
Polis ekipleri ve bekçilerin ilçedeki asayiş uygulamasına devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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