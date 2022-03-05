Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

05.03.2022 17:55
Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 131 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada bin 464 kişinin sorgulaması yapıldı.

Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan S.K, Y.Y, R.D, S.K. ve V.O gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 3 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi, 24 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 30 bin 488 lira ceza yazıldı.

YORUMLAR
500
Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı

Münir Karaloğlu, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:53 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement