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Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

17.02.2022 11:06
Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 121 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 903 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Otogar, köy garajı, 9 kahvehane, 9 kafe, 3 park ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 12 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 37 bin 41 lira ceza yazıldı.

Uygulamalarda 4 motosiklet ve bir otomobil trafikten men edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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