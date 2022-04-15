Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı

15.04.2022 08:37
Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünce, 115 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

709 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı,1,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 2 motosiklet trafikten men edildi, 6 araç sürücüsüne 9 bin 747 lira ceza yazıldı.

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Genel Bilgi Tarama, Uyuşturucu, Asayiş, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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