Keşan'da asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

01.04.2022 20:12
Keşan'da asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünce 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ile üst aramasında 1,5 gram eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda bir motosiklet trafikten men edildi, 8 araç sahibi ve sürücüsüne 18 bin 606 lira ceza yazıldı.

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Asayiş, Eroin, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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