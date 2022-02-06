Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki - Son Dakika

Keşan'da, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi kınandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ile bazı partililer, ortak kınama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhur İttifakı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak adına ayak bastığı noktaya konulan Atatürk Anıtına yönelik kendini bilmez 2 şahıs tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geçmişten beri yapılan bu saygısızlık ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımız arasına nifak sokmak, infial oluşturmak ve ülkemizi zor duruma düşürmektir. Yapılan çirkin saygısızlığı affetmiyoruz. Ayrıca aynı gün Uzunköprü ilçemizde bulunan Adalet Anıtı'na da yapılan provokatif saldırıyı da şiddet ve nefretle kınıyoruz."