Üye Girişi
Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki - Son Dakika

Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki

06.02.2022 14:50
Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki

Keşan'da, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi kınandı.

Keşan'da, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı ve Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi kınandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ile bazı partililer, ortak kınama mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhur İttifakı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak adına ayak bastığı noktaya konulan Atatürk Anıtına yönelik kendini bilmez 2 şahıs tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geçmişten beri yapılan bu saygısızlık ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımız arasına nifak sokmak, infial oluşturmak ve ülkemizi zor duruma düşürmektir. Yapılan çirkin saygısızlığı affetmiyoruz. Ayrıca aynı gün Uzunköprü ilçemizde bulunan Adalet Anıtı'na da yapılan provokatif saldırıyı da şiddet ve nefretle kınıyoruz."

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Adalet, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 14:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'da Atatürk ve Adalet anıtlarına saldırılara tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement