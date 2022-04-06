Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Keşan ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Şapçı Ağadayı Dinlenme Tesisleri'nde başlayan çalıştaya Kaymakam Cemalettin Yılmaz ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin başkanlık etti.

Keşan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Psikolog Seda Yeşilgöz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Hekimi Dr. Bilal Mustafa Özel'in bağımlılık ile mücadele konusunda sunum yaptığı çalıştayda, bu soruna ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik, "ben olsaydım" yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.