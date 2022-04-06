Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

06.04.2022 16:48
Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Keşan ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Şapçı Ağadayı Dinlenme Tesisleri'nde başlayan çalıştaya Kaymakam Cemalettin Yılmaz ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin başkanlık etti.

Keşan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Psikolog Seda Yeşilgöz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Hekimi Dr. Bilal Mustafa Özel'in bağımlılık ile mücadele konusunda sunum yaptığı çalıştayda, bu soruna ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik, "ben olsaydım" yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

YORUMLAR
500
YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ KIBRIS GAZİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Cemalettin Yılmaz, Hakan Çetin, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement