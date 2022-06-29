Aynı sokakta C.P'nin evinde yapılan aramada da 112 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da bahçede yetiştirilen 242 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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