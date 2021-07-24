Keşan'da bayramda 486 büyükbaş, 172 küçükbaş kurban kesildi - Son Dakika

UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor

Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır