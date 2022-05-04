Keşan'da bayramda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Keşan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi'nce Şehitlik Parkı'nda kan bağışı çadırı kuruldu.

Kan veren Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bayramda kan bekleyenleri de sevindirdiklerini belirtti.

18. kan bağışının olduğunu ve bağışçı olarak gümüş madalya kazanmayı hedeflediğini ifade eden Helvacıoğlu, "Canımız vatana, kanımız insana feda olsun. Tüm vatandaşlarımız kan bağış çadırına gelerek kan bağışında bulunabilir. Size ihtiyacımız var kan dostlarımız." diye konuştu.