Keşan'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Keşan'da beklenen kar yağışı başladıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi.

Keşan'da beklenen kar yağışı başladı



EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi.

Trakya'yı etkisi altına alan karlı hava akşam saatleri itibariyle Edirne'nin Keşan ilçesinde etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezinde geç saatlerde etkili olmaya başlayan yağış, araçları ve çatıları beyazlatırken, Keşan'a bağlı Paşayiğit mahallesinde ise daha da etkili oldu.

Kısa sürede Keşan-Edirne Karayolunda 3 cm'e yakın kar oluşurken Karayolları ekipleri ise erken saatlerde kar küreme çalışmalarına başladı.

Keşan Gelibolu yolu Korudağ mevkiinde de kar yağışının etkili olduğu ancak trafik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığı öğrenildi.

Keşan Belediyesi, Karayolları ve Edirne İl Özel İdaresi'nin ekiplerini hazır halde beklettiği de öğrenildi.

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