Keşan'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
58 dakika önce
Keşan'da beklenen kar yağışı başladı 2019'un ilk karı yağdıEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Keşan
'da beklenen kar yağışı başladı
2019'un ilk karı yağdı
EDİRNE - Edirne
'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ilçede etkili oluyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar kar yağışında yürürken bazıları ise cep telefonları ile fotoğraf çekildi. Vatandaşlar uyarların ardından kara hazırlıklı yakalandı. Kar
yağışı eskisini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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