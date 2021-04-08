EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KORONAVİRÜS ENGELİ - Son Dakika

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, 1 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ve bazı belediye meclis üyelerinin de temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması üzerine ertelendi.

Keşan Belediye Meclisi'nin bugün yapılması planlanan Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1 meclis üyesinin testinin pozitif çıkması, bazı bazı üyelerinde karantinada olması nedeniyle çoğunluk sağlanamamasından nedeniyle ertelendi.

TÜM MECLİS ÜYELERİ TEST OLACAK

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mecliste yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, "Bunun sebebi pandemi. Meclisimize hazırlanan meclis üyelerimiz ile birim amirlerimiz komisyon ve grup toplantılarında bir meclis üyemiz pozitif çıkarken, diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da temaslı oldu. Bu nedenle toplantıyı yapacak çoğunluğu sağlayamadık. Yasa gereği belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğuyla karar verir, maddelere ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 4'te 1'inden az olamaz. Yasa gereği toplantımızı erteliyoruz. Koronavirüs testi olmak için pazar günü program yaptık. Tüm meclis üyelerimiz test olacak ve 12 nisan 2021 pazartesi günü meclis toplantımızı, konferans salonumuzda saat 15.00'te gerçekleştireceğiz. Tüm meclis üyelerimize geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.