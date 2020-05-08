Keşan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü açılacak berber ve kuaförlerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmasını gerçekleştirdi.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan ve köylerinde yer alan 154 berber ve kuaförün ilaçlamasını yaptıklarını belirtti.

Berber ve kuaförlerin yaklaşık 45 gündür kapalı olduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Berber ve kuaförlerimiz heyecanla yeniden açılış günleri olan 11 Mayıs Pazartesi gününü bekliyor. Bundan sonra iş yeri sahiplerimiz; maske kullanımına, iş yerinin dezenfeksiyonuna ve tüm koronavirüs tedbirlerine çok dikkat edecekler. Mesleklerini çok özlediler." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı evden çıkamayan vatandaşlar için de 153 Beyaz Masa üzerinden berber ve kuaförlere getirip götürmek için servis düzenleyeceklerini aktardı.

Pazartesi günü berber ve kuaförlere el dezenfektanı, siperlik de içeren maske seti, ve kolonya vereceklerini anlatan Helvacıoğlu, "hayırlı işler" dileyerek iş yerlerine uğurlayacaklarını sözlerine ekledi.