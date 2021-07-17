Keşan'da bıçaklar Kurban Bayramı için bileniyor - Son Dakika

Keşan ilçesinde, bıçak bileme işi ve satışı yapan Hüseyin Şakir, kurban kesecek vatandaşlara önerilerde bulundu.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerinde bıçak bileme işi ve satışı yapan Şakir, kurban kesecek vatandaşların ucuz ve kalitesiz bıçaklar kullanmaması gerektiğini söyledi.

Şakir, şöyle konuştu:

"Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için bıçakların keskin olması gerekiyor. Bu nedenle bıçakların keskin olması için bilenmesi önemli. Yeni bıçak alacak vatandaşlar da ucuza kaçmamalı. Ucuz ve kalitesiz bıçaklar kullanılmamalı."