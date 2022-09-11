Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

11.09.2022 11:04
Edirne'de asayiş

Keşan'da bir kişi otomobiline çarpıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

Keşan'da bir kişi otomobiline çarpıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan E.N.K, Keşan-Malkara yolunda bir tır aracının otomobiline çarpıp kaçtığını belirtti.

Otomobil sahibi Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan bir kişi polise başvurdu.

Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.D, park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

E.D, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Elektrik kablosu hırsızlığı

Keşan'da evinin önündeki direkten elektrik kablosu çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan U.Ü, evinin önündeki direkten elektrik kablosunun kesilip çalındığını fark etti.

U.Ü, Keşan Polis Merkezi Amirliğinde giderek şikayetçi oldu.

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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Yerli yabancı bisikletliler Saros Körfezi'ndeki zorlu parkurda pedal çeviriyor Yerli yabancı bisikletliler Saros Körfezi'ndeki zorlu parkurda pedal çeviriyor
Kaynak: AA

İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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