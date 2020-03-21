Keşan'da bir kişi, peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı - Son Dakika

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Keşan'da bir kişi, peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı
6 saat önce
Keşan ilçesinde bir kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı.
Keşan ilçesinde bir kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı.
Selim Uyar, halk pazarı girişinde küçük bir tezgah kurdu.
Burada peçete, lastik ve zımba kullanarak maske yapan Uyar, bunları yaşlı ve çocuklara dağıttı.
Uyar, yaptığı açıklamada, herkesin aslında evinde benzer şekilde maskeler yapabileceğini söyledi.
Vatandaşlar ise davranışı için Uyar'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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