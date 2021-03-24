Keşan'da "Bir Kitap Senden Olsun" kampanyasına kitap bağışları devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulacak kütüphaneye "Bir Kitap Senden Olsun" kampanyası kapsamında kitap bağışları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında vatandaşlar bugüne kadar kütüphaneye 2 bin 100 kitap bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, içerisinde etüt ve çalışma masaları, okuma noktaları, sınıf çalışma alanları, internetin bulunacağı kütüphane için hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kitapların okundukça değerinin arttığını belirterek vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Gedik, şunları kaydetti:

"Okuduğunuz ve bağış yapmak istediğiniz kitaplarınızı Keşan Belediyesinin hizmete açacağı Keşan Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesine bağışlayabilirsiniz. Keşan'da hassas olduğumuz eğitim belediyeciliği anlayışımıza yaptığımız çalışmalar ile devam ediyoruz. Kampanyamız kapsamında şu ana kadar 2 bin 100 kitabımızı kütüphanemize kazandırdık. Keşan'da yaşayan vatandaşlarımız da kitap bağış kampanyamıza destek oluyor ve burada benim de bir kitabım var demek adına bağışta bulunuyor. Bir getiren de bin getiren de bu gururun değerli bir parçasıdır. Kitaplar okunursa değer bulur. Yoksa raflarda kalan kitapların hiçbir anlamı olmaz."