Keşan'da bir poşette köpek ölüsü bulundu - Son Dakika
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Keşan'da bir poşette köpek ölüsü bulundu

28 dakika önce

Keşan ilçesinde bir poşette köpek ölüsü bulundu.

Keşan'da bir poşette köpek ölüsü bulundu, System.String[]

Keşan ilçesinde bir poşette köpek ölüsü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Özer Sokak'ta yola atılmış bir poşette, kafası olmayan köpek ölüsü görenler, durumu Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) üyelerine bildirdi.

KE-HAYKO üyeleri olay yerine giderken polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Polis, poşetin bulunduğu alandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, olayın zanlısının bir an önce bulunmasını isteyerek, "Küçücük köpek kime ne yaptı? Bunu yapan birinin çocuklarımıza, yaşlılarımıza neler yapabileceğini düşünmek dahi istemiyoruz. Lütfen olayı duyan ya da bilen ilgili mercilere bildirsin." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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