Keşan'da bisikletli sporcu heykellerine zarar verildi - Son Dakika
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Keşan'da bisikletli sporcu heykellerine zarar verildi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bisikletli sporcu heykellerine zarar verildi.

Keşan'da bisikletli sporcu heykellerine zarar verildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde bisikletli sporcu heykellerine zarar verildi.

19 Kasım Caddesi'nde bulunan 3 heykel, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Heykeller tamir edilmesi için belediye ekiplerince kaldırıldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, yaptığı açıklamada ilçede daha önce de dikiş diken terzi heykelindeki dikiş makinesinin iğnesi kırılırken, Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih yerinden söküldüğünü belirtti.

İlçeyi güzelleştirmek amacıyla konulan heykellere zarar verilmesinin üzüntü verici olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmek için elimizden gelen düzenleme çalışmasını yapmaktayız. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımız duyarsız davranarak bu çalışmalarımıza zarar veriyorlar. Plastik çöp bidonlarımıza ateş atılıyor, Keşanlı Ali görselinin tespihi, terzi görselinin iğnesi alınıyor. Şimdi de son olarak Yeni Mahalle'de yaptığımız bisiklet görsellerine de maalesef ki zarar verildiğini tespit ettik. Keşan'ı güzelleştirmek için yaptığımız bu çalışmalar tüm Keşanlı vatandaşlarımızın vergileri ve katkıları ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza bu güzelliklere karşı duyarlı olmaya ve zarar vermemeye davet ediyorum."

Edirne, Balcı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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