Keşan'da borsa pazarında kurbanlıkların satışları devam ediyor - Son Dakika

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'na kurbanlık götüren besiciler, arife günü hareketliliğin artmasını bekliyor.

Borsa pazarında görücüye çıkan kurbanlıkların satışları devam ediyor.

Besici Ercan Gürgen, AA muhabirine, kurbanlıklara arife günü talebin daha çok artmasını ümid ettiklerini söyledi.

Besici İsmet Özkan da buğday, yonca ve arpa ile besledikleri kurbanlıkların kaliteli olduğunu kaydetti.

Vatandaşların kaliteyi tercih ettiğini aktaran Özkan, kovid-19 salgınının pazara olumsuz etkisi olsa da, vatandaşların yine de kurbanlık almaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Canlı Hayvan Borsası'nda görevli veteriner Fatih Okur ise Kovid-19 tedbirlerini alarak bayrama hazır olduklarını bildirdi.

Pazarda maske ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıların sürekli yapıldığını anlatan Okur, bayram gününde de kurbanlıklarını kestirmeye gidecek vatandaşların tek başlarına ve işlerini kısa sürede tamamlayacak şekilde gitmelerini beklediklerini belirtti.

Kurbanlık alan Tunay Karaman ise fiyatların geçen yıla göre iyi olduğunu dile getirdi.