Son Dakika Haberleri: Keşan'da boş arazide uyuşturucu ele geçirildi
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Keşan'da boş arazide uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Keşan ilçesinde araziye atılmış poşette uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da boş arazide uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Keşan ilçesinde araziye atılmış poşette uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde ara sokaklar, metruk evler ve boş alanlarda denetim yaptı.

Denetimlerde Melih Sokak'taki boş araziye atılmış poşette bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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