Keşan'da boş arazide uyuşturucu ele geçirildi

Polis , şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde Melih Sokak'taki boş araziye atılmış poşette bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde ara sokaklar, metruk evler ve boş alanlarda denetim yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım