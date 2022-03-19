Keşan'da "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu

19.03.2022 10:22
Keşan'da "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu

Keşan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu.

Keşan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki etkinliğin izleyenleri tarihi bir serüvene sokarak duygusal anlar yaşattığı belirtildi.

Belediye Sanat Merkezi'nin hazırladığı gösteri ile Çanakkale ruhunun derinden hissedildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı, genç, kadın çocuk demeden canları pahasına savaştı ve geri dönmeyi asla düşünmediler. Vatan için binlerce canın gittiği bu zafer, cepheye mermi taşırken yeni doğmuş bebeklerinden vazgeçme zorunda kalan annelerin de fedakarlıkları ile kazanıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile bir kez daha anıyoruz."

YORUMLAR
500
Günyüzü'ndeki 'Çanakkale ruhu' şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Günyüzü'ndeki 'Çanakkale ruhu' şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Buca'da Çanakkale ruhu Buca'da Çanakkale ruhu

Selim Sesler, Çanakkale, 18 mart, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da 'Bu Topraklar İçin' isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da "Bu Topraklar İçin" isimli sahne sanatları gösterisi sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement