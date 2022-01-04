Keşan'da cadde ve sokak tabelalarında "karekod" uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye imkanlarıyla üretilen cadde ve sokak tabelalarında karekod uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcılarıyla düzenlediği toplantıda, belediye tarafından üretilen tabelalarla ilgili bilgi verdi.

Cadde ve sokak tabelalarının belediyeye kazandırılan makine sayesinde yapılmaya başlandığını anlatan Helvacıoğlu, bu sayede 500 bin lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Keşan ve mücavir alanlarda yaklaşık bin 500 cadde ve sokağın bulunduğunu aktaran Helvacıoğlu, tabelaların yenilenerek modern görünüme kavuşturulacağını ifade etti.

Helvacıoğlu, yenilenen tabelalarda karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini, uygulama üzerinden kente dair tüm bilgilere ulaşılabileceğini belirtti.

Örnek bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tabelaların üzerinde gördüğünüz karekodu, akıllı telefonunuz ile okuttuğunuzda şehir rehberine erişiyor ve o cadde veya sokak hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu uygulamamız Türkiye'de bir ilk. Bize tabelalarla ilgili sipariş de gelmeye başladı. Ben bu uygulamalarda emeği geçen, yoğun mesai harcayan kıymetli personelime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."