Keşan'da caminin demir korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da caminin demir korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı

03.05.2022 09:10
Keşan'da caminin demir korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı

Keşan ilçesinde caminin demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli ile korkulukların saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde caminin demir korkuluklarını çalan 2 şüpheli ile korkulukların saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları Camisi'nin yaklaşık 4 metre uzunluğundaki 2 demir korkuluğu çalındı.

İhbar üzerine çevrede araştırma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İ.B. ve O.A. olduğunu belirledi.

Ekipler İ.B. ve O.A. ile demirlerin saklandığı evin sahibi D.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler O.A. ve D.B. savcılıktaki ifadelerinin ardında serbest bırakıldı.

Şüpheli İ.B ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, TOKİ Konutları, Araştırma, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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