Keşan'da Canlı Hayvan Borsası'nda bayram hareketliliği artıyor - Son Dakika

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Keşan TB (Ticaret Borsası) Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik artıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bayramda kurban kesecek vatandaşlar için Keşan TB Canlı Hayvan Borsası'na getiren yetiştiriciler ile alıcılar için koronavirüs tedbirleri uygulanıyor.

Küçükbaş kurbanlıkların daha fazla talep gördüğü Keşan TB Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satışı yapan yetiştirici Ali Yozcu, bayram öncesinde hareketliliğin arttığını söyledi.

Yozcu, "Kurban Bayramı öncesinde, küçükbaşa olan talep büyükbaşa olan talepten daha fazla. Bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişen küçükbaş kurbanlıklarımızı satıp Kurban Bayramı'na ermek istiyoruz. İnşallah beklentimiz karşılanır." dedi.

Keşan TB Canlı Hayvan Borsası'nda görevli veteriner hekim Fatih Okur ise bayram öncesinde cumartesi ve çarşamba günleri açılan Canlı Hayvan Borsası'nda hareketliliğin arttığını ifade ederek, "Burada önceliğimiz, yetiştirici ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın sağlığı. Bu anlamda da koronavirüs konusunda aldığımız tedbirlere uymalarını istiyoruz. Kurbanlık satışı konusunda da şuana kadar Trakya kıvırcık ve burma koyunlara talep fazla. Umarım tüm yetiştiricilerimiz bayrama kadar ellerindeki kurbanlıkları satarlar." diye konuştu.