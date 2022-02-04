Keşan'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Sebat Sokak'ta bir kadının cep telefonunu yan kesicilik yöntemiyle çalan Ç.E olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden kadın Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Ç.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.