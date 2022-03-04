Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde suçun önlenmesi, faillerinin ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan Y.A, A.Y, H.K, T.O, S.Ö, Z.K ve A.İ yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, A.İ, Z.K. ve S.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.