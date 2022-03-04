Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

04.03.2022 15:04
Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde suçun önlenmesi, faillerinin ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan Y.A, A.Y, H.K, T.O, S.Ö, Z.K ve A.İ yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, A.İ, Z.K. ve S.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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