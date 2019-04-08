Son Dakika Haberleri: Keşan'da, CHP ve İyi Parti'nin İtirazına Ysk'dan Ret

Keşan'da, CHP ve İyi Parti'nin İtirazına Ysk'dan Ret

2 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, CHP ve İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularak, tüm geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi.

Keşan'da, CHP ve İyi Parti'nin İtirazına Ysk'dan Ret, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, CHP ve İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularak, tüm geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, talebi reddetti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Keşan'da 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı. Belediye başkanlığını 11 oy farkla Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar, yeniden sayıldı. Sayım sonrası İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği kaydedildi. CHP ve İYİ Parti, İl Seçim Kurulu'na da itirazda bulundu; ancak talep reddedildi.

CHP ve İYİ Parti tarafından son olarak YSK'ya itirazda bulunularak, Keşan'daki tüm geçersiz oyların yeniden sayılması istendi. Dilekçeyi değerlendiren YSK, bu talebi reddetti.

AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu'nun mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevini devralacağı bildirildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:14 Kaynak: DHA

Keşan, Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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