Keşan'da çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Keşan'da çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı

Keşan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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