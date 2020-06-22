Keşan'da, çocuğuyla selfie çeken kadın heykeline zarar verildi - Son Dakika

Keşan'da, çocuğuyla selfie çeken kadın heykeline zarar verildi

Keşan'da, çocuğuyla selfie çeken kadın heykeline zarar verildiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenleme çalışmaları kapsamında Kunduracılar Çarşısı'na konulan heykele zarar verildi.

Keşan'da, çocuğuyla selfie çeken kadın heykeline zarar verildi EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenleme çalışmaları kapsamında Kunduracılar Çarşısı'na konulan heykele zarar verildi. Keşan Belediyesi tarafından Büyük Cami mahallesinde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nda yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldı. Düzenleme çalışmaları kapsamında çarşıya çeşitli heykeller konuldu. Kucağında çocuğuyla selfie çeken kadın heykelinin elinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerinden söküldü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiği görerek, tepki gösterdi. Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına konulan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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