Keşan'da Çocuk Olimpiyatları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da Çocuk Olimpiyatları Şenliği düzenlendi

16.06.2022 11:01
Keşan'da Çocuk Olimpiyatları Şenliği düzenlendi

Keşan'da, 1000 öğrencinin katılımıyla 1. Çocuk Olimpiyatları Spor Şenliği düzenlendi.

Keşan'da, 1000 öğrencinin katılımıyla 1. Çocuk Olimpiyatları Spor Şenliği düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Keşan Gençlik Merkezi iş birliğinde Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştirilen şenlikte, 100 ve 400 metre koşuları, futbol, uzun atlama, tenis topu fırlatma, halat çekme, çuval yarışı, matrak yarışları gerçekleştirildi.

Minik sporcular, müsabakalarda başarı elde etmek için yarıştı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından verildi.

Helvacıoğlu, sporun çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Şenliğe katılarak müsabakalarda yarışan çocukları tebrik eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her biri bizim için olimpiyat şampiyonu kadar değerli. Spor şenliğimize gün boyu yaklaşık 1000 çocuğumuz aileleriyle birlikte katıldı. Şenlikte mücadele eden çocuklarımıza madalya ve kupalarımızı takdim ettik. Çocuklarımız çok mutlu, bizler de çok mutluyuz. Nasip olursa seneye olimpiyatlarımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Hem eğitimde hem de sporda örnek ve öncü nesiller yetiştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelişimi ve başarılarını artırmaları için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Çocuk, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Çocuk Olimpiyatları Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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