Keşan'da çocuklara maske ve

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklara maske dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, muhtarlıklarda stant kurarak sokağa çıkan çocuklara "Nutuk" kitabını da hediye etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, bir süredir tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan çocuklara teşekkür etti.

Çocukların dışarı çıkmak için sabırsızlandıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar doğruca stantlara geldiler. Hem maske veriyoruz hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız nedeniyle kütüphanelerinde durması için birer Nutuk hediye ediyoruz. Evde kal çağrımıza en çok uyan onlar oldu. Bu nedenle onlara teşekkür ediyorum. Cuma günü ablaları ve ağabeyleri 4 saatlik izne çıkacak."