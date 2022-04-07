Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

07.04.2022 10:26
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 17 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 18 kişi göz altına alınırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçede geniş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre belirlenen adresle yapılan baskınlarda 99 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır halde 37,12 gram eroin, 23 adet alüminyum folyo kağıdına sarılı 6,08 gram metamfetamin, 1 adet poşet içerisinde 650,86 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet poşet içerisinde 51,72 gram gelen eroin maddesi, 1 adet poşet içerisinde 51,19 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Aynı zamanda uyuşturucularla birlikte 1 adet av tüfeği, adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte şarjör ve mermilerine de el konulurken; uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemler başlatıldı. - EDİRNE

Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Edirne, Eroin, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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