Keşan'da "COSME Türkiye Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da 'COSME Türkiye Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

Keşan'da "COSME Türkiye Projesi" tanıtıldı

10 dakika önce

Keşan ilçesinde "COSME Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan'da

Keşan ilçesinde "COSME Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan TSO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Edirne Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Talip Aydın, KOSGEB'in 2 girişimcilik desteği bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin geleneksel girişimcilik desteği, diğerinin de ileri girişimcilik desteği olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Geleneksel girişimcilik desteğinde sadece hizmet sektöründe yer alan firmalar bu desteği alıyor. İleri girişimci programımızda da imalatçı firmalar bu destekten faydalanıyor. İki destek arasındaki fark; makine, tesisat ve yazılım desteği. Bu destek, teknoloji sınıfına göre farklılık gösteriyor. Tutarı düşük ve orta yüksek teknoloji sınıfına ait firmalar 100 bin lira, orta ileri teknoloji sınıfına ait firmalar 200 bin lira, ileri teknoloji sınıfına ait firmalar ise 300 bin lira destekten faydalanabiliyor. KOSGEB geçen yıl yaklaşık 5,5 milyon liraya yakın destek verdi. Bunu 6 milyon lira barajına çıkartmak istiyoruz."

Türkiye, Edirne, Aydın, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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