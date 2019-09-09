Son Dakika Haberleri: Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi
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Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.


Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
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