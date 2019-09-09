Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne
'de sahilden 25 metre açıklıkta tespit edilen İngiliz harp mayınının Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Edirne Keşan
'da sahilden 25 metre açıkta deniz içerisinde tespit edilen bir adet MK-3 eski İngiliz harp mayını, Deniz Kuvvetlerimize ait SAS Timi tarafından yerinde imha edildi" denildi.
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