Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı

10.02.2023 18:15
Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş akitleri sonlandırılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67), polislerce "hırsızlık" suçundan yakalanıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden N.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Bu zihniyet bizden değil"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Keşanlıların depremzedeler için kısa sürede yardım malzemesi topladığını söyledi.

Tüm Türkiye'nin güzel birlik ve beraberlik örneği sergilediğini belirten Helvacıoğlu, "Bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelin karıştığı, toplanan yardım malzemeleri ile ilgili münferit bir olay yaşanmıştı. Bu zihniyet bizden değildir. Biz tüm personelimiz ile özellikle toplumsal olaylarda Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmayı defalarca yapmış bir kurumuz. Sosyal medyadaki siyasi suçlamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, belediyenin tüm birimlerinde çalışan personel ve belediye meclis üyelerinin katkısıyla 500 bin liralık yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanından biri tutuklandı Bulgar vatandaşlar, depremzedeler için topladığı malzemeleri Edirne'ye getiriyor Bulgar vatandaşlar, depremzedeler için topladığı malzemeleri Edirne'ye getiriyor

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