Keşan'da dezenfektan üretimi için saf su hazırlanıyor - Son Dakika

Keşan Ticaret Borsası Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarında dezenfektan üretimi için hazırlanan saf su, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne teslim ediliyor.

Laboratuvarın sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Tezcan Aktaş, kimyager Özlem Sel ve ziraat teknikeri Anıl Taban, 2 saf su cihazı ile saf su üretimine devam ediyor.

Aktaş, yaptığı açıklamada, cihazların belli bir akış hızı ile gelen şebeke suyunu kaynatıp yoğunlaştırdıktan sonra damıtarak saf su haline getirdiğini söyledi.

Laboratuvarda saf su üretiminin 27 Mart'ta başladığını belirten Aktaş, "Koronavirüs mücadelesine katkı sağlayarak bu birlikteliğin içerisinde yer almaktan dolayı onur duyuyoruz." dedi.