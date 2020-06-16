Keşan ilçesinde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Projesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, DİTAP ile tarımda dijitalleşme anlamında bir adım atıldığını söyledi.

Tarımda dijitalleşmenin önemine işaret eden Bayazıt, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin alın teriyle ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ile buluşabileceği ve tüketicimizin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına olanak sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı, Sayın Bakanımız tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştı. Üreticiler, alıcılar gibi tarımın tüm tarafları bu projenin içerisinde olacak. Örneğin, Keşan'da Siğilli köyümüzde üretilen bamya, bu platformda, değerinde ve daha kolay şekilde alıcı bulacaktır. Bu projeye dahil edilecek ürünler böylece değerinde satılabilecektir."

Toplantıya tarım alanında faaliyet gösteren oda, borsa ve birliklerin başkanları da katıldı.