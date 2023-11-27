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Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu - Son Dakika

Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu

Edirne'de doğum gününü kutlayan kadın, sabah evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kadının cenazesi incelemeler için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu
27.11.2023 - 14:34,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), bu sabah evinde ölü bulundu.

OTURUR VAZİYETTE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki Belkoop Sitesi'nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Komşuları yalnız yaşayan Altan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan'ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Edirne, Keşan, Olaylar, Polisiye, Soruşturma, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu - Son Dakika
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