Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Keşan ilçesinde aşırı sağanak ve dolu bazı bölgelerde buğday ve ayçiçeği ekili alanlara zarar verdi.

Yaklaşık beş dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle Büyükdoğanca köyünde buğday ekili alanlar zarar gördü.

Dolunun ardından kuvvetli sağanak nedeniyle bazı tarlalar da sular altında kaldı.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yamaç arazilerde ekili ayçiçeğinin, sağanak yağış nedeniyle su altında kaldığını belirtti.

Sağanak ve dolunun buğday ve ayçiçeğine verdiği zararın henüz tespit edilmediğini ifade eden Şen, "Dolu, buğday, arpa ve ayçiçeği ekili arazide tahribata neden oldu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.