Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

12.06.2022 09:23
Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Keşan ilçesinde aşırı sağanak ve dolu bazı bölgelerde buğday ve ayçiçeği ekili alanlara zarar verdi.

Keşan ilçesinde aşırı sağanak ve dolu bazı bölgelerde buğday ve ayçiçeği ekili alanlara zarar verdi.

Yaklaşık beş dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle Büyükdoğanca köyünde buğday ekili alanlar zarar gördü.

Dolunun ardından kuvvetli sağanak nedeniyle bazı tarlalar da sular altında kaldı.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yamaç arazilerde ekili ayçiçeğinin, sağanak yağış nedeniyle su altında kaldığını belirtti.

Sağanak ve dolunun buğday ve ayçiçeğine verdiği zararın henüz tespit edilmediğini ifade eden Şen, "Dolu, buğday, arpa ve ayçiçeği ekili arazide tahribata neden oldu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak Keşan'ın yıllık elektrik ihtiyacının yarısı çöpten üretilen enerjiyle karşılanacak Edirne'de öğrencilere karne hediyesi olarak 'hayvan sahiplendirilmesi' çağrısı Edirne'de öğrencilere karne hediyesi olarak 'hayvan sahiplendirilmesi' çağrısı
Kaynak: AA

Büyükdoğanca, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 09:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement