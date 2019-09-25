Keşan ilçesinde polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.



Şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında sigara içen ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere de cezai işlem uyguladı.Denetimlerde 65 araç sürücüsü ve 87 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Ekipler, araç içerisinde sigara içen 6 sürücüye Kabahatler Kanunu'na göre 918 lira ceza uyguladı.