Alınan bilgiye göre, N.Y, telefonla konuştuğu sırada elinde giyim eşyaları bulunan çantasını yere bıraktı. Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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