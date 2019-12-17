Keşan'da düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Keşan'da düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

6 saat önce

Keşan ilçesinde Erasmus değişim programı kapsamında 5 ülkeden gelen 38 üniversite öğrencisi göçmen ve mültecilere yönelik yapılan ayrımcı davranışları anlatan İngilizce tiyatroyu sahneledi.

Keşan'da düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, System.String[]

Keşan ilçesinde Erasmus değişim programı kapsamında 5 ülkeden gelen 38 üniversite öğrencisi göçmen ve mültecilere yönelik yapılan ayrımcı davranışları anlatan İngilizce tiyatroyu sahneledi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda, "Humanisation" projesini kapsamında sahnelenen tiyatro oyununu, öğrenci ve akademisyenler izledi.

Proje Yöneticisi Oktay Yatkın yaptığı açıklamada, projenin amacının, mülteci ve göçmenlerin gittikleri ülkelerde günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarmak olduğunu belirtti.

Proje eğitmeni Victor Catalin Toma da, gençlerle göçmen ve mültecilerin yaşadığı sorunlara yönelik farklı konularda çalışma yaptıklarını anlattı.

Erasmus, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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