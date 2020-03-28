Keşan'da eczanelerden 'Cam bölmeli' korona virüs önlemi - Son Dakika

Keşan'da eczanelerden 'Cam bölmeli' korona virüs önlemi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde birçok eczane korona virüse karşı tedbir alarak, hastalığın bulaşma riskine karşı camekanlı önlem aldı. Şehirdeki çok sayıda eczane, sosyal mesafe arada mesafe bırakmak için müşterinin kullandığı alanı, çalışanların kullandığı alandan cam ile ayırdı.

Trükiye'de görülen korona virüsün bulaşma ve yayılma ihtimaline karşı eczaneler tedbirlerini almaya devam ediyor. Nerede ve zaman bulaşacağı belli olmayan virüs tehlikesine karşı eczacılar, hem gelen müşterilerin hem de kendi sağlıkları için, iş yerlerini cam ile bölüyor. Alışveriş ise camda açılan bir bölmeden yapılıyor.

Eczanelerin birinci basamak sağlık merkezleri olmasından dolayı risk altında olduklarını belirten Eczacı Ebru Kale, alınan önlemle ilgili olarak, "Hastalığı teşhis edilen yada edilmeden önce bize gelen insanlar gelebiliyor. Ancak biz bunun ayrımına varamıyoruz. Bu virüs de damlacık yoluyla bulaştığı için, cam yardımıyla bölümler oluşturarak, gelmesini engellemek üzere böyle bir yöneteme başvurduk." Aynı zamanda içeri giren kişilerin içerideki ürünlere temas etmemesi için cam olmayan yerlere şeritler de çekildiğini belirten Kale, "İnsanların gelip ürünlere dokunmasını ve minimum alanda bulunmalarını sağladık. Keşan'da da bir çok eczacı arkadaşımız böyle bir uygulamada bulunuyor" dedi.

Cam bölme ve şerit uygulamasının gelen kişiler tarafından olumlu karşılandığını belirten Kale, "Böyle daha güvenli olmuş, iyi düşünmüşsünüz şeklinde güzel dönüşler alıyoruz" dedi.