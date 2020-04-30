Keşan'da elektronik ihaleler devam ediyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi, yeni tip (Kovid-19) koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ihaleleri gerçekleştirmeye devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 227 hektarlık alanı kapsayan, parselasyon planı hizmet alımını içeren ihale, koronavirüs tedbirleri kapsamında Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yapıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır başkanlığında gerçekleştirilen ihalede, komisyon üyeleri sosyal mesafeyi dikkate alarak işlem yürüttü.



İhaleyle ilgili sonucun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.



Vatandaşların ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmayan yeni uygulama ile ihaleye katılacaklar ile fiziksel olarak bir temas yaşanmıyor.

Böylece ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine katkı sağlanıyor.