Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlendi

01.06.2022 17:08
Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlendi

Keşan ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması sonuçlandı.

Keşan ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması sonuçlandı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle "Keşan Çiçek Açıyor" sloganıyla yapılan "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmada Gürsel Debreli birinci, Ayşe Uz ikinci ve Hamide İnce ise üçüncü oldu.

Birinciye berjer takımı ve kahve sehpası, ikinciye Türk Kahvesi makinesi, üçüncüye kahvaltı takımı, yarışmaya katılan 10 kişiye de belediyenin ileri dönüşüm atölyesinde yapılan hediyeliklerden verilecek.

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Kaynak: AA

Keşan, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 'En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması' düzenlendi - Son Dakika


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